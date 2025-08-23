Постекоглу может сменить Нуну в "Форест"

Анге Постекоглу Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу хочет вернуться в Премьер-Лиге, вызывая интерес со стороны "Ноттингем Форест".

Будущее нынешнего наставника "Форест" Нуну Эшпириту Санту находится под большим вопросом из-за разлада в отношениях с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом.

Маринакис занял сторону Эду в конфликте Нуну с бывшим спортивным директором "Арсенала", и теперь португальский тренер может покинуть Ноттингем.

Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, сейчас "Форест" перебирает варианты на замену Нуну, и Постекоглу занимает высокое место в шорт-листе "шпор".

Более того, как утверждается, Маринакис уже провел прямые переговоры с Постекоглу, который был уволен "Тоттенхэмом" через полмесяца после победы в финале Лиги Европы, и Анге хотел бы получить предложение вернуться в Премьер-Лигу.

Маринакис также является большим поклонником бывшего рулевого "Ливерпуля" Юргена Клоппа, но тот счастлив в своей роли директора Red Bull.




Метки контракты, Ноттингем Форест, Постекоглу, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 322

Последние комментарии:




  1. askarko 23.08.2025 18:56 # askarko
    грек грека видит издалека

    (ответить)

  2. hunter022 23.08.2025 18:30 # hunter022
    Он на второй год что-то выигрывает, в самый раз для Фореста, чемпионшип туда и обратно.

    (ответить)

  3. farot 23.08.2025 18:15 # farot
    пизда лесникам в таком случае.

    (ответить)

