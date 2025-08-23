Постекоглу может сменить Нуну в "Форест"
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу хочет вернуться в Премьер-Лиге, вызывая интерес со стороны "Ноттингем Форест".
Будущее нынешнего наставника "Форест" Нуну Эшпириту Санту находится под большим вопросом из-за разлада в отношениях с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом.
Маринакис занял сторону Эду в конфликте Нуну с бывшим спортивным директором "Арсенала", и теперь португальский тренер может покинуть Ноттингем.
Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, сейчас "Форест" перебирает варианты на замену Нуну, и Постекоглу занимает высокое место в шорт-листе "шпор".
Более того, как утверждается, Маринакис уже провел прямые переговоры с Постекоглу, который был уволен "Тоттенхэмом" через полмесяца после победы в финале Лиги Европы, и Анге хотел бы получить предложение вернуться в Премьер-Лигу.
Маринакис также является большим поклонником бывшего рулевого "Ливерпуля" Юргена Клоппа, но тот счастлив в своей роли директора Red Bull.
