Слот: "Вижу совершенно другого Кьезу"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что сейчас вингер Федерико Кьеза стал "совершенно другим" игроком, нежели в прошлом сезоне.

Кьеза отметился победным для "Ливерпуля" голом, появившись на замену против "Борнмута" в первом туре Премьер-Лиги (4:2), однако для Слота это не стало сюрпризом.



Слот лишь надеется, что Кьеза продолжит выступать на столь высоком уровне после прошлого сезона, который был омрачен для Федерико травмами и проблемами с физической формой.



"Сейчас я вижу совершенно другого Федерико, нежели большими отрезками прошлого сезона".



"Это совершенно нормально, потому что у него не было предсезонной подготовки, и затем он прибыл в Премьер-Лигу, с ее ритмом, количеством матчей и интенсивностью".



"Если он будет доступен чаще, то будет иметь больше возможностей влиять на наши результаты и свое игровое время. Ему важно сохранить форму, в которой он находится в данный момент. Сейчас его состояние гораздо лучше".



"Когда мы нуждались в голе, я взглянул на скамейку, и там были только он и 16-летний Рио (Нгумоа) из атакующих вариантов".



"И хотя Рио был очень хорош в предсезонный период, было вполне нормально выпустить Федерико, и он себя проявил", — цитирует Слота Sky Sports.