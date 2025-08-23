"Сити" проиграл дома "Тоттенхэму"

Бреннан Джонсон "Манчестер Сити" потерпел домашнее поражение от "Тоттенхэма" со счетом 0:2.

По сравнению с победой 0:4 над "Вулверхэмптоном" в первом туре в стартовый состав "горожан" были добавлены Райан Шерки и Омар Мармуш, заменив Бернарду Силву и Жереми Доку. Джеймс Траффорд остался на воротах, несмотря на восстановление после болезни Эдерсона.

У "шпор" с первых минут вышли полузащитники Жоау Палинья и Родриго Бентанкур, заменив Арчи Грея и Лукаса Бергвалла.

Первый опасный момент возник на 10-й минуте, когда Педро Порро головой неудачно скинул мяч назад своему голкиперу. Мармуш совершил перехват, однако угол уже был нулевым, и снаряд прокатился практически по линии ворот.

Мармуш был самым заметным игроком в начале матча, в первые полчаса еще дважды оказавшись на ударной позиции, но гостей оба раза спас Гульельмо Викарио.

"Тоттенхэм" впервые показал зубы на 36-й минуте, проведя быструю атаку. Бреннан Джонсон из центра штрафной замкнул прострел Ришарлисона с правого фланга — 0:1. Подозрения на офсайд не подтвердились.

Игра у "Сити" резко разладилась. "Шпоры" принялись доминировать и в добавленное к первому тайму время укрепили свое преимущество. Траффорд от своих ворот отдал мяч в борьбу. Соперник совершил перехват, и Палинья поразил цель из пределов штрафной — 0:2.

Во втором тайме хозяева старались оказывать давление, но это не отражалось на опасных моментах. Гости играли острее, делая ставку на контратаки.

С выходом на замену Родри и Фила Фодена у "горожан" появилась некоторая острота, но соперник выстоял и даже имел свои моменты, чтобы забить еще.

"Сити" был заметно лучше в начале матча, но, чуть ослабив хватку, пропустил, а затем Джеймс Траффорд подвел "горожан", и те оказались в сложном положении, из которого уже не смогли выкарабкаться.

"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче




Автор mihajlo   

Дата 23.08.2025 16:30

  1. kellborn 23.08.2025 17:30 # kellborn
    Какое же гавно Хендерсон. Клопу конечно повезло с этим попущенным чемпик выиграть один

    (ответить)

  2. bembo 23.08.2025 17:15 # bembo
    Вилле срочно нужен Джексон.

    (ответить)

  3. meshuggah 23.08.2025 17:14 # meshuggah
    Петухи ахуенно расчищают путь грандбизнесимператорси к трону

    (ответить)

  4. narcot 23.08.2025 17:10 # narcot
    1.51 - 1.02


    тем временем защеканы: «сито ничего не создало»

    (ответить)

  5. narcot 23.08.2025 17:08 # narcot
    лысого в отставку!

    (ответить)

  6. bembo 23.08.2025 17:08 # bembo
    вижу волки сасалити делают
    думаю им срочно нужен защитник
    дисаси за 25 лямов хороший вариант

    вижу у вест хема мало креатива в атаке. Думаю стоит присмотреться к Карни Чукумека.
    за 30 миллионов хороший вариант


    вижу у Фулхема нету трансферов! Думается неплохо будет позвать звезду АПЛ всего за 10-15 миллионов. РАХИМ ЖДЕТ

    Вижу у Виллы явные проблемы в атаке. Стоит присмотреться к Джексону. Цена вопроса 70 млн.

    Вижу у Шпор мало креативных полузащей с травмой Медисона. МОжно и к Нкунку присмотреться. Цена вопроса 50 млн.

    Вижу у Арсенала мало глубины на позиции левого защитника. Пора бы восресить карьеру Чилвела. Цена вопроса 20 лямов, чисто по соседски.


    РАБОТАЙТЕ БРАТИКИ

    (ответить)

  7. gidro-met 23.08.2025 17:07 # gidro-met
    Вулвер на вылет.

    Наконец-то , вслед за ВХЮ.

    (ответить)

  8. bembo 23.08.2025 17:05 # bembo
    каково это был су4кой петухов?
    спросите у пепа гвардиолы и омара паскалова!

    Источник: https://fapl.ru/posts/116739/

    (ответить)

  9. bangladesh 23.08.2025 17:02 # bangladesh
    Неужели у пепки и этот сезон зафакаплен, я отказываюсь в это верить, он же лучший тренер в мире, как многие футболисты говорили, + трансферы на 100+ дефолтно залетели

    (ответить)

  10. hachidlo 23.08.2025 17:00 # hachidlo
    Что-то мало политоты стало. Армянская бабца начала принимать свои таблетки от шизофрении?

    (ответить)

  11. xxa 23.08.2025 16:57 # xxa
    Петухи потоптали голубых. Радуются петухи

    (ответить)

  12. bembo 23.08.2025 16:57 # bembo
    да кстати, трафорд такое шото...непонятный. Будто ногами он не имбово играет, а нахуй такой тогда пепу нужен? если он и на шот стопинге вряд ли имба , плюс он не выглядит хозяином вратарской, мелкий суетливый....
    стату с пернли то он норм показал ,но ето шип, и ето совсем другой футбол, нежели гвардиоловский

    (ответить)

  13. v-0987654321 23.08.2025 16:56 # v-0987654321
    Сити вые6ана как пидарастерка

    на сегодня всё

    (ответить)

  14. ray-black 23.08.2025 16:48 # ray-black
    Наши клиенты. Незнаю почему, но именно Сити мы обыгрываем регулярно и в любом состоянии. Даже Нуну за свои пару месяцев успел их ебнуть.

    (ответить)

  15. lovrentiy 23.08.2025 16:44 # lovrentiy
    Недолго пенсы радовались 1 месту.
    https://t.me/AlbionMain/45266

    (ответить)

  16. gidro-met 23.08.2025 16:44 # gidro-met
    Один из основных конкурентов Ноттингем Фореста -


    Тоттенхэм Хотспурс

    (ответить)

  17. edgarkuznetsov 23.08.2025 16:43 # edgarkuznetsov
    На классе хули,изи катка

    (ответить)

  18. sausage 23.08.2025 16:41 # sausage
    Грамотно наебнули ситюков, даже не дали им особо игру обострить.

    (ответить)

  19. gidro-met 23.08.2025 16:41 # gidro-met
    Кто-нибудь верит в петушиный Чемпик?


    Кейна ведь нет.. а Палинья и Кудус есть


    теперь все реально )

    (ответить)

  20. vagifspurs 23.08.2025 16:40 # vagifspurs
    Таблица
    № Команда И О
    1 Тоттенхэм 2 6

    Источник: https://fapl.ru/posts/116748/?c=1#c8094263

    Ну топ

    (ответить)

