"Сити" проиграл дома "Тоттенхэму"

"Манчестер Сити" потерпел домашнее поражение от "Тоттенхэма" со счетом 0:2.

По сравнению с победой 0:4 над "Вулверхэмптоном" в первом туре в стартовый состав "горожан" были добавлены Райан Шерки и Омар Мармуш, заменив Бернарду Силву и Жереми Доку. Джеймс Траффорд остался на воротах, несмотря на восстановление после болезни Эдерсона.



У "шпор" с первых минут вышли полузащитники Жоау Палинья и Родриго Бентанкур, заменив Арчи Грея и Лукаса Бергвалла.



Первый опасный момент возник на 10-й минуте, когда Педро Порро головой неудачно скинул мяч назад своему голкиперу. Мармуш совершил перехват, однако угол уже был нулевым, и снаряд прокатился практически по линии ворот.



Мармуш был самым заметным игроком в начале матча, в первые полчаса еще дважды оказавшись на ударной позиции, но гостей оба раза спас Гульельмо Викарио.



"Тоттенхэм" впервые показал зубы на 36-й минуте, проведя быструю атаку. Бреннан Джонсон из центра штрафной замкнул прострел Ришарлисона с правого фланга — 0:1. Подозрения на офсайд не подтвердились.



Игра у "Сити" резко разладилась. "Шпоры" принялись доминировать и в добавленное к первому тайму время укрепили свое преимущество. Траффорд от своих ворот отдал мяч в борьбу. Соперник совершил перехват, и Палинья поразил цель из пределов штрафной — 0:2.



Во втором тайме хозяева старались оказывать давление, но это не отражалось на опасных моментах. Гости играли острее, делая ставку на контратаки.



С выходом на замену Родри и Фила Фодена у "горожан" появилась некоторая острота, но соперник выстоял и даже имел свои моменты, чтобы забить еще.



"Сити" был заметно лучше в начале матча, но, чуть ослабив хватку, пропустил, а затем Джеймс Траффорд подвел "горожан", и те оказались в сложном положении, из которого уже не смогли выкарабкаться.



"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче