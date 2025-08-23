"Сити" проиграл дома "Тоттенхэму"
"Манчестер Сити" потерпел домашнее поражение от "Тоттенхэма" со счетом 0:2.
По сравнению с победой 0:4 над "Вулверхэмптоном" в первом туре в стартовый состав "горожан" были добавлены Райан Шерки и Омар Мармуш, заменив Бернарду Силву и Жереми Доку. Джеймс Траффорд остался на воротах, несмотря на восстановление после болезни Эдерсона.
У "шпор" с первых минут вышли полузащитники Жоау Палинья и Родриго Бентанкур, заменив Арчи Грея и Лукаса Бергвалла.
Первый опасный момент возник на 10-й минуте, когда Педро Порро головой неудачно скинул мяч назад своему голкиперу. Мармуш совершил перехват, однако угол уже был нулевым, и снаряд прокатился практически по линии ворот.
Мармуш был самым заметным игроком в начале матча, в первые полчаса еще дважды оказавшись на ударной позиции, но гостей оба раза спас Гульельмо Викарио.
"Тоттенхэм" впервые показал зубы на 36-й минуте, проведя быструю атаку. Бреннан Джонсон из центра штрафной замкнул прострел Ришарлисона с правого фланга — 0:1. Подозрения на офсайд не подтвердились.
Игра у "Сити" резко разладилась. "Шпоры" принялись доминировать и в добавленное к первому тайму время укрепили свое преимущество. Траффорд от своих ворот отдал мяч в борьбу. Соперник совершил перехват, и Палинья поразил цель из пределов штрафной — 0:2.
Во втором тайме хозяева старались оказывать давление, но это не отражалось на опасных моментах. Гости играли острее, делая ставку на контратаки.
С выходом на замену Родри и Фила Фодена у "горожан" появилась некоторая острота, но соперник выстоял и даже имел свои моменты, чтобы забить еще.
"Сити" был заметно лучше в начале матча, но, чуть ослабив хватку, пропустил, а затем Джеймс Траффорд подвел "горожан", и те оказались в сложном положении, из которого уже не смогли выкарабкаться.
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
23.08.2025 16:30
Просмотров: 1651
Последние комментарии:
Какое же гавно Хендерсон. Клопу конечно повезло с этим попущенным чемпик выиграть один
(ответить)
Вилле срочно нужен Джексон.
(ответить)
Петухи ахуенно расчищают путь грандбизнесимператорси к трону
(ответить)
1.51 - 1.02
тем временем защеканы: «сито ничего не создало»
(ответить)
лысого в отставку!
(ответить)
вижу волки сасалити делают
думаю им срочно нужен защитник
дисаси за 25 лямов хороший вариант
вижу у вест хема мало креатива в атаке. Думаю стоит присмотреться к Карни Чукумека.
за 30 миллионов хороший вариант
вижу у Фулхема нету трансферов! Думается неплохо будет позвать звезду АПЛ всего за 10-15 миллионов. РАХИМ ЖДЕТ
Вижу у Виллы явные проблемы в атаке. Стоит присмотреться к Джексону. Цена вопроса 70 млн.
Вижу у Шпор мало креативных полузащей с травмой Медисона. МОжно и к Нкунку присмотреться. Цена вопроса 50 млн.
Вижу у Арсенала мало глубины на позиции левого защитника. Пора бы восресить карьеру Чилвела. Цена вопроса 20 лямов, чисто по соседски.
РАБОТАЙТЕ БРАТИКИ
(ответить)
Вулвер на вылет.
Наконец-то , вслед за ВХЮ.
(ответить)
каково это был су4кой петухов?
спросите у пепа гвардиолы и омара паскалова!
Источник: https://fapl.ru/posts/116739/
(ответить)
Неужели у пепки и этот сезон зафакаплен, я отказываюсь в это верить, он же лучший тренер в мире, как многие футболисты говорили, + трансферы на 100+ дефолтно залетели
(ответить)
Что-то мало политоты стало. Армянская бабца начала принимать свои таблетки от шизофрении?
(ответить)
Петухи потоптали голубых. Радуются петухи
(ответить)
да кстати, трафорд такое шото...непонятный. Будто ногами он не имбово играет, а нахуй такой тогда пепу нужен? если он и на шот стопинге вряд ли имба , плюс он не выглядит хозяином вратарской, мелкий суетливый....
стату с пернли то он норм показал ,но ето шип, и ето совсем другой футбол, нежели гвардиоловский
(ответить)
Сити вые6ана как пидарастерка
на сегодня всё
(ответить)
Наши клиенты. Незнаю почему, но именно Сити мы обыгрываем регулярно и в любом состоянии. Даже Нуну за свои пару месяцев успел их ебнуть.
(ответить)
Недолго пенсы радовались 1 месту.
https://t.me/AlbionMain/45266
(ответить)
Один из основных конкурентов Ноттингем Фореста -
Тоттенхэм Хотспурс
(ответить)
На классе хули,изи катка
(ответить)
Грамотно наебнули ситюков, даже не дали им особо игру обострить.
(ответить)
Кто-нибудь верит в петушиный Чемпик?
Кейна ведь нет.. а Палинья и Кудус есть
теперь все реально )
(ответить)
Таблица
№ Команда И О
1 Тоттенхэм 2 6
Источник: https://fapl.ru/posts/116748/?c=1#c8094263
Ну топ
(ответить)
