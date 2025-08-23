Марк Кукурелья подтвердил, что согласовал новый контракт с "Челси"

Защитник "Челси" Марк Кукурелья подтвердил, что уже согласовал новый контракт со своим клубом.

От предыдущего контракта Кукурельи оставалось еще три года, однако 27-летний испанец утвердился ключевым игроком команды Энцо Марески и заслужил новую сделку на улучшенных условиях.



После победы 1:5 над "Вест Хэмом" накануне вечером Кукурелья, отметившийся результативной передачей, поведал, что теперь осталось лишь дождаться официального подтверждения.



"Да, дело сделано. Мы уже сделали это".



"Я очень счастлив. Клуб вселил в меня уверенность, и я очень счастлив быть здесь. Я проведу отличный сезон", — сообщил Кукурелья BBC.