Марк Кукурелья подтвердил, что согласовал новый контракт с "Челси"
Защитник "Челси" Марк Кукурелья подтвердил, что уже согласовал новый контракт со своим клубом.
От предыдущего контракта Кукурельи оставалось еще три года, однако 27-летний испанец утвердился ключевым игроком команды Энцо Марески и заслужил новую сделку на улучшенных условиях.
После победы 1:5 над "Вест Хэмом" накануне вечером Кукурелья, отметившийся результативной передачей, поведал, что теперь осталось лишь дождаться официального подтверждения.
"Да, дело сделано. Мы уже сделали это".
"Я очень счастлив. Клуб вселил в меня уверенность, и я очень счастлив быть здесь. Я проведу отличный сезон", — сообщил Кукурелья BBC.
23.08.2025 16:00
Просмотров: 40
