Артета поведал, что "Арсенал" всю неделю работал над интеграцией Дьекереша

Наставник "Арсенала" Микель Артета поведал, что эту неделю его команда посвятила улучшению взаимопонимания со своим новичком Виктором Дьекерешем.

Купленный у "Спортинга" за 64 миллиона фунтов Дьекереш совершенно не впечатлил в матче прошлого уикенда против "Манчестер Юнайтед", своем дебютном в Премьер-Лиге.



Тогда Артета говорил, что шведский нападающий не имел достаточной поддержки со стороны своих партнеров по команде, поэтому Микель попытался это исправить в преддверии матча против "Лидса".



"Я очень им доволен. Думаю, мы тоже должны приложить усилия, чтобы постараться понять его, создать игровые связи".



"На этой неделе мы проделали большую работу в этом отношении. Он очень умный игрок, игрок с интуицией. Уверен, он будет в порядке".



"Многие из своих тренировочных занятий мы посвятили этому. Но, думаю, мы будем крайне рады, когда он начнет очень, очень часто отправлять мяч в сетку. Это его главное качество".



"Так что на команде и мне лежит большая ответственность, чтобы помочь ему и понять его, сделав его более эффективным. Первый матч был очень требовательным, и мы используем это как отправную точку", — цитирует Артету Evening Standard.