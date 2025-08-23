Артета поведал, что "Арсенал" всю неделю работал над интеграцией Дьекереша

Виктор Дьекереш Наставник "Арсенала" Микель Артета поведал, что эту неделю его команда посвятила улучшению взаимопонимания со своим новичком Виктором Дьекерешем.

Купленный у "Спортинга" за 64 миллиона фунтов Дьекереш совершенно не впечатлил в матче прошлого уикенда против "Манчестер Юнайтед", своем дебютном в Премьер-Лиге.

Тогда Артета говорил, что шведский нападающий не имел достаточной поддержки со стороны своих партнеров по команде, поэтому Микель попытался это исправить в преддверии матча против "Лидса".

"Я очень им доволен. Думаю, мы тоже должны приложить усилия, чтобы постараться понять его, создать игровые связи".

"На этой неделе мы проделали большую работу в этом отношении. Он очень умный игрок, игрок с интуицией. Уверен, он будет в порядке".

"Многие из своих тренировочных занятий мы посвятили этому. Но, думаю, мы будем крайне рады, когда он начнет очень, очень часто отправлять мяч в сетку. Это его главное качество".

"Так что на команде и мне лежит большая ответственность, чтобы помочь ему и понять его, сделав его более эффективным. Первый матч был очень требовательным, и мы используем это как отправную точку", — цитирует Артету Evening Standard.




23.08.2025

