Мареска: "Мы больше, чем "команда Палмера"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что победа 1:5 над "Вест Хэмом" является очередным доказательством того, что "синие" — это не просто "команда Коула Палмера".

В последний момент Мареска был вынужден убрать Палмера из стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" накануне вечером, однако "Челси" все равно смог одержать убедительную победу.



По мнению Марески, его подопечные в очередной раз показали, что не являются командой одного игрока.



"Люди говорят, что мы являемся лишь "командой Коула". Несомненно, Коул — наш лучший игрок. Несомненно, с Коулом наша команда гораздо лучше, но я думаю, мы уже показали в последние два-три месяца прошлого сезона, когда Коул не был на 100 процентов готов и когда мы финишировали в топ-4, хотя никто этого не ожидал", — цитирует Мареску Sky Sports.