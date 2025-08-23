Эдсон Альварес отправился в "Фенербахче"

Полузащитник "Вест Хэма" Эдсон Альварес перешел в турецкий "Фенербахче" на правах аренды.

Альварес сыграл 73 матча за "Вест Хэм" после своего перехода из "Аякса" за 35 миллионов фунтов в 2023 году, забив два гола и отдав три результативные передачи.



Альварес провел на скамейке запасных матч первого тура Премьер-Лиги против "Сандерленда" и пропустил поражение 1:5 от "Челси" накануне вечером.



"Фенербахче" Жозе Моуриньо не просто взял Альвареса в аренду, но и получил опцию выкупа 27-летнего игрока сборной Мексики в конце сезона 2025/26.