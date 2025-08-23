Артета: "Это наш лучший состав"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что сейчас обладает лучшим составом за время своей работы в клубе.

После прихода вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе траты "Арсенала" на новых игроков этим летом достигнут 250 миллионов фунтов.

Артета чувствует, что "Арсенал" нуждался в этом, и Микель доволен проделанной на трансферном рынке работой.

"Да, конечно, в плане количества и качества это наш лучший состав. Когда вы приглашаете новых игроков, это всегда вызывает определенную реакцию".

"Это повышает конкуренцию, заставляет быть лучше и делать уроки из прошлого. Таков наш настрой. В прошлом году нам было очень, очень сложно, если вы посмотрите на размер и глубину состава других команд, а также на их ресурсы".

"Поэтому у всех нас на лице улыбка. Мы понимаем, что потрудились действительно хорошо, но окно не закрыто, и нам нужно быть на чеку, потому что многое еще может случиться. Но пока что все хорошо", — цитирует Артету Sky Sports.




Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 523

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 23.08.2025 12:04 # gidro-met
    Артета наконец-то доволен , при его схеме Аля Челси Моура - нужен решала по типу Дрогба и такой вроде как найден Эберичи и Дьюкереш

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: