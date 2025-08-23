Семеньо предложил сажать в тюрьму за расизм

Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо предложил сажать в тюрьму за оскорбления на расовой почве.

Напомним, Семеньо подвергся расистским оскорблениям со стороны 47-летнего фаната "Ливерпуля" в инвалидной коляске во время матча на "Энфилде" в первом туре Премьер-Лиги.



Затем Семеньо также пожаловался на оскорбления в социальной сети, и 25-летний ганец считает, что с такими людьми нужно поступать гораздо строже, нежели сейчас.



"Того, что делает Премьер-Лига, недостаточно. Нужно делать больше".



"Это может быть тюремное заключение, это может быть пожизненный запрет на посещение стадионов. Что-нибудь в этом роде, но я чувствую, что это должно быть нечто другое, нежели сейчас", — сообщил Семеньо ITV.