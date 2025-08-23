Семеньо предложил сажать в тюрьму за расизм

Антуан Семеньо Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо предложил сажать в тюрьму за оскорбления на расовой почве.

Напомним, Семеньо подвергся расистским оскорблениям со стороны 47-летнего фаната "Ливерпуля" в инвалидной коляске во время матча на "Энфилде" в первом туре Премьер-Лиги.

Затем Семеньо также пожаловался на оскорбления в социальной сети, и 25-летний ганец считает, что с такими людьми нужно поступать гораздо строже, нежели сейчас.

"Того, что делает Премьер-Лига, недостаточно. Нужно делать больше".

"Это может быть тюремное заключение, это может быть пожизненный запрет на посещение стадионов. Что-нибудь в этом роде, но я чувствую, что это должно быть нечто другое, нежели сейчас", — сообщил Семеньо ITV.




  1. standard 23.08.2025 10:47 # standard
    пусть еще предложит сажать в тюрьму за убийства и воровство. это ведь поможет решить проблему?

    (ответить)

  2. maximka 23.08.2025 10:18 # maximka
    негр значит чёрный, они в Африке живут...меня так в школе учили..что здесь страшного...тогда за оскорбление тощих, толстых, лысых, кучерявых, носатых тоже давай

    (ответить)

  3. mateta 23.08.2025 10:14 # mateta
    Дурачок.

    (ответить)

  4. gidro-met 23.08.2025 10:12 # gidro-met
    Штрафовать лучше и причем солидными штрафами

    (ответить)

  5. charmk 23.08.2025 10:05 # charmk
    и негров за нытьё тоже сажать

    (ответить)

