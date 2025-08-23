Семеньо предложил сажать в тюрьму за расизм
Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо предложил сажать в тюрьму за оскорбления на расовой почве.
Напомним, Семеньо подвергся расистским оскорблениям со стороны 47-летнего фаната "Ливерпуля" в инвалидной коляске во время матча на "Энфилде" в первом туре Премьер-Лиги.
Затем Семеньо также пожаловался на оскорбления в социальной сети, и 25-летний ганец считает, что с такими людьми нужно поступать гораздо строже, нежели сейчас.
"Того, что делает Премьер-Лига, недостаточно. Нужно делать больше".
"Это может быть тюремное заключение, это может быть пожизненный запрет на посещение стадионов. Что-нибудь в этом роде, но я чувствую, что это должно быть нечто другое, нежели сейчас", — сообщил Семеньо ITV.
23.08.2025 10:00
Просмотров: 431
Последние комментарии:
пусть еще предложит сажать в тюрьму за убийства и воровство. это ведь поможет решить проблему?
(ответить)
негр значит чёрный, они в Африке живут...меня так в школе учили..что здесь страшного...тогда за оскорбление тощих, толстых, лысых, кучерявых, носатых тоже давай
(ответить)
Дурачок.
(ответить)
Штрафовать лучше и причем солидными штрафами
(ответить)
и негров за нытьё тоже сажать
(ответить)
