Франк: "Не хочу игроков, которые не желают играть за "Тоттенхэм"
Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк отреагировал на сорвавшееся приобретение вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.
Ранее на этой неделе "Тоттенхэм" полностью согласовал покупку Эзе, договорившись и с "Пэлас", и самим Эберечи.
Однако в последний момент вмешался "Арсенал" и увел игрока из под носа у своих соседей по Северному Лондону.
Франку это говорит лишь о том, что Эзе не очень-то хотел переходить в "Тоттенхэм", и Томас не желает обладать такими игроками.
"К нам много кого сватали. К нам много кого будут сватать в будущем. Чтобы обобщить это и сделать предельно ясным... Я не хочу никаких игроков, которые не желают переходить в этот клуб, не желают носить эту великолепную эмблему. Мы не хотим их здесь".
"Это предельно ясно, и я вполне уверен, что фанаты будут чувствовать то же самое. Если они (предполагаемые новички) не желают надевать через свою голову эту великолепную футболку, играть за эту эмблему, играть за клуб и получать от этого настоящее удовольствие, то не проблема. Мы не хотим им. Думаю, это ключевой посыл", — цитирует Франка The Guardian.
23.08.2025 09:00
Последние комментарии:
Купите Эллиотта. Проверенный парень. Молодой и талантливый. Был бы рад, если в АПЛ перешёл бы в такой большой клуб.
Либо в РБ для выступлений в еврокубках.
(ответить)
