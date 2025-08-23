2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 23 августа, пятью поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



С начала апреля "Манчестер Сити" набрал 26 очков в Премьер-Лиге — больше всех в дивизионе — и был единственной непобежденной командой в этот период (8 побед, 2 ничьи). "Тоттенхэм" не выиграл ни одного из 11 последних матчей чемпионата против не новичков высшего дивизиона (2 ничьи, 9 поражений). Четыре последние встречи "горожан" и "шпор" на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги принесли 21 гол, и в каждой из четырех гости забивали минимум дважды.



"Сити" будет лишен Йошко Гвардиола, Матео Ковачича, Калвина Филлипса и Савиньо, но Эдерсон, Родри и Фил Фоден готовы вернуться.



В лазарете "Тоттенхэма" прописались Раду Дрэгушин, Кота Такаи, Брайан Хиль, Джеймс Мэддисон, Деян Кулусевски и Манор Соломон. Дестини Удоджи едва возобновил тренировки.



БОРНМУТ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Борнмут" выиграл только три из 14 последних матчей в Премьер-Лиге (4 ничьи, 7 поражений). В 22 последних поединках высшего дивизиона, выпадавших на август, "Вулверхэмптон" одержал лишь одну победу (10 ничьих, 11 поражений). "Волки" ни разу не уступили в пяти выездах к "вишенкам" в рамках Премьер-Лиги (3 победы, 2 ничьи).



"Борнмут" надеется задействовать своих новичков Бена Доака и Амина Адли. Райан Кристи вернулся в строй, но Льюис Кук, Джастин Клюйверт и Энес Унал еще лечатся.



"Вулверхэмптон" может бросить в бой приглашенного из "Вероны" Джексона Тчатчуа. Отсутствует только Леон Чивоне.



БРЕНТФОРД — АСТОН ВИЛЛА 17:00



В девяти своих последних сезонах в высшем дивизионе "Брентфорд" ни разу не проигрывал первый домашний матч (7 побед, 2 ничьи), забивая минимум по два гола. Игроки "Астон Виллы" удалялись в трех из четырех последних поединков Премьер-Лиги. У "пчел" ни одной победы в шести последних встречах с "вилланами" в рамках Премьер-Лиги (2 ничьи, 4 поражения).



"Брентфорду" не помогут Итан Пиннок, Витали Янельт, Густаво Нунес и Юнес Конак. Миккель Дамсгор стал отцом и готов вернуться к игре в футбол. Йоан Висса возобновил тренировки с командой и может выйти на поле.



Этот матч из-за дисквалификации пропустит защитник "Виллы" Эзри Конса. Эмилиано Мартинес вернется на вороты. Андрес Гарсия и Росс Баркли травмированы.



БЕРНЛИ — САНДЕРЛЕНД 17:00



"Бернли" уже пропустил 19 процентов от количества голов, пропущенных в прошлом сезоне Чемпионшипа. "Сандерленд" не выиграл ни одного из 24 последних выездных матчей Премьер-Лиги, выпадавших на август или сентябрь (12 ничьих, 12 поражений). "Черные коты" оформляли "клин-шит" в шести из последних восьми встреч с "бордовыми" в чемпионате, включая все три крайних.



"Бернли" вынужден обходиться без Зеки Амдуни, Мануэля Бенсона и Йордана Байера, а Конор Робертс под вопросом. Аксель Туанзебе и Башир Хамфрис возобновили тренировки.



"Сандерленду" не помогут Аджи Алезе, Люк О'Нин, Ромейн Мандл, Лео Йельде и Деннис Циркин. Норди Мукиеле готов дебютировать за свой новый клуб.



АРСЕНАЛ — ЛИДС 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" не проиграл ни одного из 42 последних домашних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона (37 побед, 5 ничьих). "Лидс" потерпел 23 поражения в 30 последних выездных матчах чемпионата в Лондоне (4 победы, 3 ничьи). "Канониры" ни разу не уступили в 14 последних встречах с "белыми" с учетом всех соревнований (12 побед, 2 ничьи), все шесть крайних выиграв.



"Арсенал" потерял с травмой Кая Хаверца. Приобретение Эберече Эзе еще не завершено. Бену Уайту и Кристиану Нергору предстоит фитнес-тест. Габриэль Жезус пропустит еще несколько месяцев.



Защитник "Лидса" Итан Ампаду пропустит несколько недель с травмой колена. Яка Бийол возвращается после дисквалификации.