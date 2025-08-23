Роджерс: "Я счастлив в "Вилле"

Нападающий Морган Роджерс заявил, что будет счастлив и дальше выступать за "Астон Виллу".

На протяжении последних дней Роджерса сватали в "Арсенал" и "Тоттенхэм", а ранее этим летом пресса также сообщала об интересе к Моргану со стороны "Челси".



Однако 23-летний англичанин не отвлекается на эти спекуляции и просто наслаждается своей жизнью в "Вилле".



"Я счастлив здесь. Я люблю футбол. Нет ничего, что бы я любил сильнее, чем просто выходить на поле и играть в футбол. Этим я и занимаюсь. Я не думаю ни о чем другом".



"Я не могу предсказать следующие 12 месяцев или что-либо из будущего. Мне важно просто играть в футбол, наслаждаться своей игрой и показывать каждому, на что я способен", — сообщил Роджерс The Times.