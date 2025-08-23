Нуну может покинуть "Форест" из-за Эду

Стала известна причина разлада в отношениях главного тренера "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту с совладельцем клуба Евангелосом Маринакисом.

На своей пресс-конференции в пятницу Нуну подтвердил появившиеся слухи о том, что он перестал ладить с Маринакисом. Португальский специалист даже намекнул, что ему придется покинуть "Форест".



По информации Sky Sports, существует реальная вероятность, что Нуну не будет на скамейке "Форест" в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в воскресенье.



Как сообщает The Athletic, между Нуну и Маринакисом пробежала кошка после того, как Евангелосу удалось заманить в свой клуб спортивного директора "Арсенала" Эду.



У Нуну сразу не сложились отношения с назначенным в июле Эду, который развернул бурную деятельность на трансферном рынке и принялся увеличивать глубину состава "Форест" для успешного выступления на всех фронтах, включая Лигу Европы.



По слухам, Нуну также обиделся на Эду из-за отказа приобрести вингера "Фулхэма" Адаму Траоре, с которым ему довелось поработать в "Вулверхэмптоне".



Отношения Нуну и Эду называются "разрушенными" и "непоправимыми", и в этом полыхающем конфликте Маринакис занял сторону бразильского директора.