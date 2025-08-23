"Челси" сокрушил "Вест Хэм"
"Челси" одержал свою первую победу в новом сезоне Премьер-Лиги, сокрушив на выезде "Вест Хэм" со счетом 1:5.
Относительно поражения 3:0 от "Сандерленда" из стартового состава "молотобойцев" пропал Гвидо Родригес, вместо которого вышел Томаш Соучек.
В стартовом составе "синих" произошло три изменения по сравнению с безголевым матчем против "Кристал Пэлас". Этими новыми лицами стали Тосин Адарабиойо, Мало Гюсто и Лиам Делап, которые появились вместо Джоша Ачимпонга, Риса Джеймса и Джейми Гиттенса. Уже на разминке получил повреждение Коул Палмер, уступив свое место Эстевао.
Хозяевам удалось порадовать своих болельщиков уже на шестой минуте. Эстевао потерял мяч на своей половине поля, после чего Лукас Пакета продвинулся вперед и, не входя в штрафную, пробил с левой ноги — 1:0.
Гости пошли отыгрываться, и их давление увенчалось ответным голом на 15-й минуте. После подачи углового Марк Кукурелья сыграл головой на ближней штанге, сделав скидку на Педро, а Жоао мощно пробил головой — 1:1.
Был в матче на Лондонском стадионе еще один быстрый гол, однако взятие ворот "Челси" после удара Никласа Фюллькруга было отменено из-за автоматически определенного офсайда.
Отделавшись испугом, на 23-й минуте "синие" вышли вперед. Педро выполнил подачу с правого края штрафной к дальней штанге, куда поспел Педру Нету — 1:2.
Гости окончательно пришли в себя и на 34-й минуте укрепили свое преимущество. Эстевао на скорости ворвался в штрафную по правому краю, после чего прострелил во вратарскую, где подключившемуся Энцо Фернандесу оставалось подставить ногу — 1:3.
Вскоре после начала второго тайма "Челси" превратил значительное игровое преимущество в очередной гол. Мадс Хермансен неудачно сыграл на выходе при подаче углового, и Мойсес Кайседо просто ткнул в пустые ворота отскочивший к нему мяч — 1:4.
На 58-й минуте Хермансен снова не добрался до мяча при угловом. Педро скинул снаряд вниз на Трево Чалобу, а тот расстрелял ворота — 1:5.
Далее "синие" успокоились, последовали многочисленные замены. "Молотобойцы" атаковали и много владели мячом, но ничего изменить уже не смогли.
"Челси" пропустил уже на шестой минуте, но ничуть не расстроился и уверенно повернул игру в нужное русло. С таким безобразным футболом Грэм Поттер не задержится в "Вест Хэме".
"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче
23.08.2025 00:00
Просмотров: 760
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ПривеД от Цербера!!!
(ответить)
Вы Точно Русскоязычные??? Сучки смотрю на высеры и просто в Ахуе.. у меня тут такое Говно уже сидит.. Говорит по-русски и Жалко выглядит.. Давайте тут высеры я Работаю по фактам!!!!
(ответить)
Ну что Михайло при всем уважении.. сайт стаквочки? или Дебилов криворуких пидарасов? кто Думает что Это сайт Болоел АПЛ? Пора Вам ОПРЕДЕЛИТЬСЯ!!!
(ответить)
молодцы наши трахнули молотков теперь надо сделать фулхэм 6-1
(ответить)
Ладно признаю, ошибался по поводу Челси. Будут бороться с Ман Ю за 4 место.
(ответить)
Вы можете представить, чтобы фанаты Челси (или любого другого здорового клуба) сели бы в пятницу вечером, после рабочей недельки, потратить своё драгоценное время на матч Ливерпуля? Нет? Вот и я не могу. В то время, как отбитые фонады портовой картонки ФК Залупуль готовы вечер пятницы, вместо того, чтобы сходить погулять, потусить, расслабиться, потратить это драгоценное время, сжимая свои брелочки, на просмотр матча Челси!
А так все с победой!
З.ы. бабца сегодня весь день старалась быть не душевнобольной и воздержаться от политоты?
(ответить)
За скока там молотки взяли Хермансена?) 20?) У чела напрочь отсутствует игра на выходе. Ну и Поттер конеш крендель. Ясен хуй что 5 от челси получить это не приговор, все таки другой уровень, но они еще и новичку всосали 0-3)) Поттер такими темпами не доживет и до октября)
(ответить)
Эта игра напомнила мне о моих приключениях на верхнем ларсе, когда Владимир Владимирович решил показать всему миру истинное лицо фашисткраины.
P.s. Я тогда был в роли Грэмма Поттера.
P.p.s. Кошерные прелюдии оказались не такими уж кошерными.
(ответить)
Поттера второй раз уволят из-за Челси.
(ответить)
пи3дец, ебучих подзалуплей смыло нахуй.
Стоило бы челси только потерять очки, как повылазили бы орки ебаные со своих нор
(ответить)
Особо нечего тут конкретного сказать, так как соперник ну просто вафля ебаная. Но даже так Челси довольно суетливо иногда смотрелся в обороне. Х3, будто у етой команды реально были бы шансы на титул огромные, если бы пофиксили оборонку. Но посмотрим.
Атака понравилась вцелом, но Гиттенс пока ваще не понятный фрукт. Гарначо и Симонс нужны полюбас. Я пока ваще не понимаю Гиттенса.. типа взяли за дриблинг и скорость, в итоге тип принимает мяч и отдает ближнему...может ето конечно просто счет 5-1 и не желание особо жопу рвать...но естевао тот же рвал бы , пытаясь себя показать.
Естевана юзать в ширине, он пока не Палмер и не готов в полуфлангах играть и в центре мяч принимать, он слишком рискует и переигрывает, в апл ето опасно. Финты и пяточки для фланга норм, в центровых зонах такое...
Идем дальше, но Челси пока на процентов 30 отсилы катает...не стоит забывать что 3 гола с угловых, да и вх при 1-1 хоть и с минимального оффсайда забил, но все же забил. Челси оч далек от оптимальной формы. Но повезло с графиком, реально повезло...есть соперники для вкатки в сезон.
(ответить)
ГЕГЕНЧЕЛСИ! С футболом покончено на эту неделю, пора БИЗНЕСЧЕЛСИ работать.
Всех братьев-пенсиков с победой и хорошей игрой (кроме первых 20 минут)!
(ответить)
БЛМси на первом!
В каком году такое было в последний раз.. в 2016?
(ответить)
1 Челси 2 4
Источник: https://fapl.ru/
Эй, петушочки, шо с вашей е6лой?!!!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий