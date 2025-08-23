"Челси" сокрушил "Вест Хэм"

"Челси" одержал свою первую победу в новом сезоне Премьер-Лиги, сокрушив на выезде "Вест Хэм" со счетом 1:5.

Относительно поражения 3:0 от "Сандерленда" из стартового состава "молотобойцев" пропал Гвидо Родригес, вместо которого вышел Томаш Соучек.



В стартовом составе "синих" произошло три изменения по сравнению с безголевым матчем против "Кристал Пэлас". Этими новыми лицами стали Тосин Адарабиойо, Мало Гюсто и Лиам Делап, которые появились вместо Джоша Ачимпонга, Риса Джеймса и Джейми Гиттенса. Уже на разминке получил повреждение Коул Палмер, уступив свое место Эстевао.



Хозяевам удалось порадовать своих болельщиков уже на шестой минуте. Эстевао потерял мяч на своей половине поля, после чего Лукас Пакета продвинулся вперед и, не входя в штрафную, пробил с левой ноги — 1:0.



Гости пошли отыгрываться, и их давление увенчалось ответным голом на 15-й минуте. После подачи углового Марк Кукурелья сыграл головой на ближней штанге, сделав скидку на Педро, а Жоао мощно пробил головой — 1:1.



Был в матче на Лондонском стадионе еще один быстрый гол, однако взятие ворот "Челси" после удара Никласа Фюллькруга было отменено из-за автоматически определенного офсайда.



Отделавшись испугом, на 23-й минуте "синие" вышли вперед. Педро выполнил подачу с правого края штрафной к дальней штанге, куда поспел Педру Нету — 1:2.



Гости окончательно пришли в себя и на 34-й минуте укрепили свое преимущество. Эстевао на скорости ворвался в штрафную по правому краю, после чего прострелил во вратарскую, где подключившемуся Энцо Фернандесу оставалось подставить ногу — 1:3.



Вскоре после начала второго тайма "Челси" превратил значительное игровое преимущество в очередной гол. Мадс Хермансен неудачно сыграл на выходе при подаче углового, и Мойсес Кайседо просто ткнул в пустые ворота отскочивший к нему мяч — 1:4.



На 58-й минуте Хермансен снова не добрался до мяча при угловом. Педро скинул снаряд вниз на Трево Чалобу, а тот расстрелял ворота — 1:5.



Далее "синие" успокоились, последовали многочисленные замены. "Молотобойцы" атаковали и много владели мячом, но ничего изменить уже не смогли.



"Челси" пропустил уже на шестой минуте, но ничуть не расстроился и уверенно повернул игру в нужное русло. С таким безобразным футболом Грэм Поттер не задержится в "Вест Хэме".



"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче