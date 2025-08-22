Палмер получил травму на разминке перед "Вест Хэмом"

Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер получил травму на разминке перед матчем Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

Изначально Палмер был назван в стартовом составе "Челси" на матч на Лондонском стадионе в пятницу вечером, однако в последний момент главному тренеру "синих" Энцо Мареске пришлось поменять Коула на Эстевао Виллиана.



В интервью Sky Sports перед началом дерби Мареска, не раскрывая подробностей, поведал, что Палмер "что-то почувствовал", поэтому "Челси" принял решение не рисковать здоровьем своего ключевого игрока.



Добавим, Палмер целиком сыграл матч первого тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" (0:0), но был совершенно незаметен.