Палмер получил травму на разминке перед "Вест Хэмом"
Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер получил травму на разминке перед матчем Премьер-Лиги против "Вест Хэма".
Изначально Палмер был назван в стартовом составе "Челси" на матч на Лондонском стадионе в пятницу вечером, однако в последний момент главному тренеру "синих" Энцо Мареске пришлось поменять Коула на Эстевао Виллиана.
В интервью Sky Sports перед началом дерби Мареска, не раскрывая подробностей, поведал, что Палмер "что-то почувствовал", поэтому "Челси" принял решение не рисковать здоровьем своего ключевого игрока.
Добавим, Палмер целиком сыграл матч первого тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" (0:0), но был совершенно незаметен.
22.08.2025 23:00
Просмотров: 130
