Палмер получил травму на разминке перед "Вест Хэмом"

Коул Палмер Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер получил травму на разминке перед матчем Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

Изначально Палмер был назван в стартовом составе "Челси" на матч на Лондонском стадионе в пятницу вечером, однако в последний момент главному тренеру "синих" Энцо Мареске пришлось поменять Коула на Эстевао Виллиана.

В интервью Sky Sports перед началом дерби Мареска, не раскрывая подробностей, поведал, что Палмер "что-то почувствовал", поэтому "Челси" принял решение не рисковать здоровьем своего ключевого игрока.

Добавим, Палмер целиком сыграл матч первого тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" (0:0), но был совершенно незаметен.




Дата 22.08.2025 23:00

