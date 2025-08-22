"Эвертон" согласовал покупку Диблинга за 42 млн. фунтов

"Эвертон" согласовал приобретение вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга за 42 миллиона фунтов.

Указанная сумма, сообщает Sky Sports, включает 6 млн. фунтов в виде легкодостижимых бонусов, которые зависят от количества сыгранных Диблингом матчей.



Также "Саутгемптону" будет положена доля в 20 процентов от последующей перепродажи 19-летнего англичанина "Эвертоном".



В прошлом сезоне Диблинг сыграл 33 матча в Премьер-Лиге и забил два гола, но не смог предотвратить вылет "Саутгемптона". Тайлер с самого начала был заинтересован в возвращении на элитный уровень, быстро договорившись с "Эвертоном", но "ирискам" потребовалось время, чтобы достичь компромисса со "святыми".



Добавим, ранее этим летом "Эвертон" подписал Марка Траверса, Тома Кинга, Адама Азну, Кирнана Дьюсбери-Холла, Джека Грилиша и Тьерно Барри, а также выкупил Карлоса Алькараса после аренды.