Нуну подтвердил, что у него испортились отношения с Маринакисом

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что у него испортились отношения с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом.

На текущей неделе появились слухи, что Маринакис перестал ладить с Нуну и уже рассматривает варианты с другими тренерами.



На пресс-конференции в пятницу Нуну признал, что впал в немилость к своему боссу. Португальский тренер понимает, чем это может для него обернуться.



"У меня всегда были очень хорошие отношения с владельцем, в прошлом сезоне мы были очень близки и разговаривали ежедневно".



"В этом сезоне мы не так хорошо ладим, но я всегда верил, что диалог важен, потому что меня заботит наш состав и предстоящий сезон".



"Наши отношения изменились, и мы уже не так близки".



"Мы очень хорошо знаем друг друга, и мы довольно давно в футболе. Дыма без огня не бывает, и я знаю, как все устроено, но я здесь для того, чтобы делать свою работу", — цитирует Нуну talkSPORT.