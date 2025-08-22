Нуну подтвердил, что у него испортились отношения с Маринакисом

Евангелос Мариакис и Нуну Эшпириту Санту Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту подтвердил, что у него испортились отношения с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом.

На текущей неделе появились слухи, что Маринакис перестал ладить с Нуну и уже рассматривает варианты с другими тренерами.

На пресс-конференции в пятницу Нуну признал, что впал в немилость к своему боссу. Португальский тренер понимает, чем это может для него обернуться.

"У меня всегда были очень хорошие отношения с владельцем, в прошлом сезоне мы были очень близки и разговаривали ежедневно".

"В этом сезоне мы не так хорошо ладим, но я всегда верил, что диалог важен, потому что меня заботит наш состав и предстоящий сезон".

"Наши отношения изменились, и мы уже не так близки".

"Мы очень хорошо знаем друг друга, и мы довольно давно в футболе. Дыма без огня не бывает, и я знаю, как все устроено, но я здесь для того, чтобы делать свою работу", — цитирует Нуну talkSPORT.




Метки Маринакис, Ноттингем Форест, тренеры, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 352

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skydreams 22.08.2025 21:26 # skydreams
    ставят другого и форест с этим жирным пидаром-владельцем обратно в шип. справедливо!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: