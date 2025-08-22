"Юнайтед" договаривается о покупке Ламменса

Сенне Ламменс "Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах о приобретении голкипера бельгийского "Антверпена" Сенне Ламменса.

После поражения 0:1 от "Арсенала" в прошлый уикенд главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что доволен своей тройкой вратарей в лице Андре Онана, Алтая Байындыра и Тома Хитона.

Несмотря на эти слова, "Юнайтед" вступил в переговоры с "Антверпеном" насчет Ламменса, однако 23-летний бельгиец больше рассматривается как долгосрочная инвестиция, сообщает Sky Sports.

Ламменс не рассматривается как замена Онана прямо сейчас, поэтому Андре в любом случае останется в "Юнайтед" на стартовавший сезон.

Журналист Фабрицио Романо добавляет, что Ламменс уже дал свое согласие на переход в "Юнайтед", и покупка Сенне обойдется "красным дьяволам" примерно в 20 миллионов евро (17.3 млн. фунтов).

"Юнайтед" пытается опередить клубы из Франции и Италии, также заинтересованные в Ламменсе, а вот "Манчестер Сити", вопреки слухам, с Сенне не контактировал и в случае расставания с Эдерсоном пригласит Джанлуиджи Доннарумму из ПСЖ.




Метки Антверпен, Ламменс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 593

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. black-sumrak1990 22.08.2025 20:16 # black-sumrak1990
    Приемлемо, составит конкуренцию камерунскому угольку в раме, а то Баяндыр совсем безнадёжен.

    (ответить)

  2. quavo 22.08.2025 20:14 # quavo
    Не кошта конечно, но тоже сойдет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: