"Юнайтед" договаривается о покупке Ламменса

"Манчестер Юнайтед" продвигается в переговорах о приобретении голкипера бельгийского "Антверпена" Сенне Ламменса.

После поражения 0:1 от "Арсенала" в прошлый уикенд главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что доволен своей тройкой вратарей в лице Андре Онана, Алтая Байындыра и Тома Хитона.



Несмотря на эти слова, "Юнайтед" вступил в переговоры с "Антверпеном" насчет Ламменса, однако 23-летний бельгиец больше рассматривается как долгосрочная инвестиция, сообщает Sky Sports.



Ламменс не рассматривается как замена Онана прямо сейчас, поэтому Андре в любом случае останется в "Юнайтед" на стартовавший сезон.



Журналист Фабрицио Романо добавляет, что Ламменс уже дал свое согласие на переход в "Юнайтед", и покупка Сенне обойдется "красным дьяволам" примерно в 20 миллионов евро (17.3 млн. фунтов).



"Юнайтед" пытается опередить клубы из Франции и Италии, также заинтересованные в Ламменсе, а вот "Манчестер Сити", вопреки слухам, с Сенне не контактировал и в случае расставания с Эдерсоном пригласит Джанлуиджи Доннарумму из ПСЖ.