Хау надеется, что Исак одумается с закрытием трансферного окна

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау назвал конфликт нападающего Александера Исака с клубом "проигрышной ситуацией для обеих сторон".

Как известно, Исак тренируется отдельно от партнеров по команде и не играет, потому что "Ньюкасл" не отпускает его в "Ливерпуль".



Матч против "Ливерпуля" в ближайший понедельник Исак тоже пропустит, однако Хау надеется, что Александер придет в себя, когда летнее трансферное окно закроется.



"У клуба очень четкая позиция насчет ситуации Алекса все лето. Разумеется, было много разговоров между клубом и его представителями, и я в этом не участвую, но, на мой взгляд, за лето ничего не изменилось".



"Клуб должен действовать в лучших интересах "Ньюкасла", и мы поступаем так во всем. Думаю, это проигрышная ситуация для обеих сторон, до некоторой степени, потому что я не вижу здесь никакой выгоды ни для кого".



"Как я и говорил все лето, это сложная ситуация для клуба. Мы любим Алекса за то, что он сделал для этого футбольного клуба с момента своего прихода. Он был так полезен, так профессионален, так старался, и возникает ощущение, что это закончилось".



"Но это довольно быстро уляжется, и мы сможем снова сосредоточиться на футболе, когда закроется трансферное окно. Если Алексу суждено снова сыграть за "Ньюкасл", он должен быть полностью сосредоточен. Но это вопрос для другого дня. Когда игрок надевает эту футболку и выходит на поле, он должен стараться изо всех сил ради команды".



"Не нужно и говорить, что ты берешь в состав игроков, которые должны быть сосредоточены на том, чтобы показывать свою лучшую игру. Я всегда верил, что именно так и определяют состав, чтобы выигрывать матчи".



"Все остальное может измениться. Такое было много раз в моей карьере, когда один день игрок мог быть не в лучшем состоянии, а несколько дней спустя он готов играть. В этом красота человека, все мы можем довольно быстро изменить свои эмоции и чувства", — цитирует Хау The Telegraph.