2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 22 августа, поединком "Вест Хэма" и "Челси" стартует 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВЕСТ ХЭМ — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" выиграл только два из своих девяти домашних матчей при Грэме Поттере (3 ничьи, 4 поражения). Голкипер "молотобойцев" Мадс Хермансен может похвастать лишь одним "клин-шитом" в 28 своих последних поединках в Премьер-Лиге.



Впервые с февраля 2023 "Челси" не пропускает в трех матчах Премьер-Лиги кряду. В первом туре, играя против "Кристал Пэлас", "синие" совершили 510 передач — больше всех в дивизионе наравне с "Манчестер Сити".



"Челси" выиграл пять из семи последних встреч с "Вест Хэмом" в Премьер-Лиге (1 ничья, 1 поражение). "Молотобойцы" одержали четыре победы в восьми последних домашних матчах против "синих" в чемпионате (2 ничьи, 2 поражения).



Новичок "Вест Хэма" Каллум Уилсон претендует на выход в старте. Крисенсио Саммервилл остается в лазарете. Эдсон Альварес готовится к уходу из клуба.



"Челси" будет лишен Леви Колуилла, Бенуа Бадиашиле и Ромео Лавиа. Весле Фофана может выйти на замену. Николас Джексон закончил отбывать свою дисквалификацию, но, как и Кристофер Нкунку, занят поисками нового клуба.