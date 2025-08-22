2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы
В пятницу, 22 августа, поединком "Вест Хэма" и "Челси" стартует 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ВЕСТ ХЭМ — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Вест Хэм" выиграл только два из своих девяти домашних матчей при Грэме Поттере (3 ничьи, 4 поражения). Голкипер "молотобойцев" Мадс Хермансен может похвастать лишь одним "клин-шитом" в 28 своих последних поединках в Премьер-Лиге.
Впервые с февраля 2023 "Челси" не пропускает в трех матчах Премьер-Лиги кряду. В первом туре, играя против "Кристал Пэлас", "синие" совершили 510 передач — больше всех в дивизионе наравне с "Манчестер Сити".
"Челси" выиграл пять из семи последних встреч с "Вест Хэмом" в Премьер-Лиге (1 ничья, 1 поражение). "Молотобойцы" одержали четыре победы в восьми последних домашних матчах против "синих" в чемпионате (2 ничьи, 2 поражения).
Новичок "Вест Хэма" Каллум Уилсон претендует на выход в старте. Крисенсио Саммервилл остается в лазарете. Эдсон Альварес готовится к уходу из клуба.
"Челси" будет лишен Леви Колуилла, Бенуа Бадиашиле и Ромео Лавиа. Весле Фофана может выйти на замену. Николас Джексон закончил отбывать свою дисквалификацию, но, как и Кристофер Нкунку, занят поисками нового клуба.
22.08.2025 18:00
Последние комментарии:
есть инфа по рекордному трансферному окну по продажам игроков? ну типо на продаже игроков за летнее то заработали столько то столько то и ето щас рекорд? есть ощущение что чупа-чупси метит на рекорд, если продаст нкунку и кексона
(ответить)
винишко готово, ждем пупси
(ответить)
510 передач в матче с КП это хорошо , берём все лучше и лучше контроль за игрой , что в нашей философии является фундаментальным приоритетом при построении стиля доминирования над оппонентами - это захват контроля мяча, а дальше что с ним делать - уже разберутся кудесники + неожиданные джокеры схемок по типу Кукурельи , Палмера и Мало Густо
(ответить)
Сегодня Весь Хэм полюбас надо разматывать по чемпионски и тогда уже можно будет какието позитивные разговоры вести о поступательном развитии бизнескарси)
(ответить)
Я люблю Челси
(ответить)
ГРАНДСЛЭМСИ
БИЗНЕСИМПЕРАТОРСИ
ЭТоТ ДЕНЬ НАСТАЛ!
ДОЖДАЛИСЬ!
(ответить)
