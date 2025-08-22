Родри и Фоден готовы сыграть за "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитники Родри и Фил Фоден снова готовы играть.

Родри и Фоден пропустили победу 0:4 над "Вулверхэмптоном" в первом туре Премьер-Лиги в прошлый уикенд.



Однако еще одна неделя тренировок помогла обоим вернуться в оптимальную форму, обеспечив Гвардиоле подкрепление на домашний матч против "Тоттенхэма" в субботу.



"Родри и Фил пропустили последний матч лишь потому, что им не хватало тренировок и ритма. Они не могли сыграть 90 минут против "Вулверхэмптна", но они были готовы, и они готовы к завтра".



"Ковачич, Йошко (Гвардиол) и Савиньо — единственные, кто отсутствует", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.