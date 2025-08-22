Диаш заключил новый контракт с "Сити" до 2029 года

Защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш подписал со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2029 года.

Диаш сыграл свыше 200 матчей за "Сити" после своего перехода из родной "Бенфики" за 65 миллионов фунтов в сентябре 2020. Вместе с "горожанами" 28-летний португалец завоевал девять трофеев, включая четыре титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.



Предыдущий контракт Диаша истекал через два года. Новый же контракт связал будущее Рубена с "Сити" до лета 2029, а также соглашение предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



"Я невероятно счастлив сегодня. Я люблю Манчестер — теперь это мой дом — и люблю фанатов "Манчестер Сити".



"Когда я думаю обо всех трофеях, которые мы выиграли, при этом играя в такой футбол, то не могу представить себя где-либо еще", — сообщил Диаш.