Гласнер: "Если Гехи уйдет, я надену свои бутсы"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер пошутил, что ему самому придется сыграть ответный матч против норвежского "Фредрикстада", если капитан Марк Гехи покинет клуб.

Несмотря на неопределенность со своим будущим, накануне Гехи сыграл первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций и помог "Пэлас" одержать победу 1:0.



В следующий четверг "Пэлас" проведет ответный матч, и Гласнер считает, что Гехи обязан в нем сыграть, потому что "орлы" испытывают острый дефицит кадров, особенно на позиции Марка.



"Уже очень, очень поздно. Остается 10 дней, чтобы найти правильные замены. Думаю, мы могли сделать больше, чем сделали. Это не критика, а просто констатация фактов".



"Сегодня у нас было доступно 17 полевых игроков, включая одного из академии и двух, кому мы сказали искать другой клуб. Это означает, что у нас 14 игроков, а с 10 по 31 августа нам предстоит сыграть шесть матчей".



"Я знаю, что могу положиться на этот коллектив. Я всецело им доверяю. Но это не лучший способ начинать сезон. Что касается результатов, то мы сыграли свой третий матч, пока без поражений, так что здесь все хорошо. Но я думаю, мы за гранью".



"Я просто знаю, что, если Марк уйдет и не будет доступен на ответный матч, у нас возникнут большие проблемы. Это довольно очевидно. Мы не можем никого зарегистрировать (на ответный матч). Поэтому, на мой взгляд, он должен остаться".



"Сегодня мы сыграли с Джеффом Лерма в обороне, а он полузащитник. В данный момент у нас нет других центральных защитников. Если Марк уйдет, я попробую надеть свои бутсы, потому что я был центральным защитником, и это может быть хорошим вариантом. Я подумаю об этом", — цитирует Гласнера Sky Sports.