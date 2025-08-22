Светская хроника за пятницу

"Ньюкасл" ждет новое предложение от "Ливерпуля" по Александеру Исаку. "Наполи" сосредоточился на Расмусе Хейлунде. Рио Фердинанд стал релокантом. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Ливерпуль" предпочитает сохранить полузащитника Харви Эллиотта, но тот хочет играть в старте каждую неделю. (Ben Jacobs)



"Ньюкасл" ожидает, что "Ливерпуль" вернется с предложением в 120-130 миллионов фунтов о покупке нападающего Александера Исака. (TEAMtalk)



"Ньюкасл" надеется приобрести нападающего "Вулверхэмптона" Йоргена Ларсена за 60 млн. фунтов. (Express and Star)



"Манчестер Юнайтед" сообщил "Наполи", что открыт к уходу нападающего Расмуса Хейлунда и в аренду, и по постоянному трансферу. (Fabrizio Romano)



Хейлунд — цель номер один среди нападающих для главного тренера "Наполи" Антонио Конте. (Sky in Italy)



Переход вингера "Юнайтед" Джейдона Санчо в "Рому" зависит от того, согласится ли агент игрока на снижение своих комиссионных в 8.6 млн. фунтов. (Corriere dello Sport)



"Юнайтед" надеется, что "Тоттенхэм" поспорит с "Челси" за вингера Алехандро Гарначо. (Givemesport)



"Тоттенхэм" обдумывает приглашение нападающего "Челси" Кристофера Нкунку. (TEAMtalk)



"Тоттенхэм" думает о приобретении Конора Галлахера из "Атлетико", но у английского полузащитника чересчур высокая для "шпор" зарплата. (The Independent)



Полузащитник Илкай Гюндоган может покинуть "Манчестер Сити" в ближайшие дни. (Sky Sport Germany)



"Эвертон" заинтересован в защитнике "Сити" Натане Аке. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" надеется опередить "Эвертон" в борьбе за вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга. (Givemesport)



"Пэлас" добавил вингера "Вильярреала" Йереми Пинто в шорт-лист на замену Эберечи Эзе. (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Астон Виллы" Амаду Онана стал целью для "Аль-Ахли". (Ben Jacobs)



"Вилла" определила приоритетной целью нападающего "Виллы" Николаса Джексона, запросы насчет которого также сделали "Ньюкасл" и "Вилла". (Fabrizio Romano)



Дортмундская "Боруссия" надеется приобрести нападающего "Вулверхэмптона" Фабиу Силву. (Bild)



Дортмундская "Боруссия" хочет защитника "Челси" Аарона Ансельмино. (The Athletic)



Другое



"Ноттингем Форест" задумывается об увольнении своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту, который перестал ладить с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом. (Matteo Moretto)



Гари Невилл поведал, что на пике его зарплата в "Юнайтед" составляла 2.3 млн. фунтов в год. (The Sun)



Команды Премьер-Лиги стали массово использовать тактику из регби, выбивая мяч к угловому флажку. (The Sun)



Легенда "Юнайтед" Рио Фердинанд релоцировался в Дубай. (Daily Mirror)