Мареска подтвердил, что хочет избавиться Джексона и Нкунку

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что хочет избавиться от нападающих Николаса Джексона и Кристофера Нкунку.

В пятницу вечером "Челси" сыграет против "Вест Хэма" в Премьер-Лиге, и Джексон с Нкунку не примут участие в этом матче.



По словам Марески, оба игрока ищут себе новое пристанище, хотя Энцо не может гарантировать, что они уйдут.



"Для Нико лучше, чтобы случилось то, чего он хочет. Он доступен, но он не будет частью команды, потому что у нас есть два игрока на эту позицию, и мы знаем, что что-нибудь может произойти до закрытия трансферного окна".



"Игрок открыт к уходу. Если он найдет хорошее решение, он уйдет".



"Насчет Кристо тот же ответ, что и насчет Нико. Посмотрим, сколько они пробудут здесь".



"Если они найдут решение, так всегда лучше, потому что они будут счастливы, а также будет счастлив клуб".



"Но вам нужно, чтобы кто-нибудь купил вас. Это не так просто", — цитирует Мареску The Sun.