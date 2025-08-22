Магуайр поведал, что МЮ отклонил запросы других клубов

Защитник Харри Магуайр поведал, что "Манчестер Юнайтед" заблокировал интерес других клубов к его персоне этим летом.

Магуайр заключил с "Юнайтед" шестилетний контракт, когда в 2019 году пришел из "Лестера" за 80 миллионов фунтов. И в прошлом сезоне "красные дьяволы" воспользовались своей опцией продления на 12 месяцев.



Магуайр чувствует, что ему удалось заслужить доверие главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, потому что "дьяволы" отказались его продавать этим летом. Теперь 32-летний англичанин надеется на новую сделку.



"В прошлом году это зависело от них, а не от меня. У нас не было разговоров. Они просто активировали опцию и продлили мой контракт".



"В этом году, как вы понимаете, я вступил в свой последний год. Я практически уверен, что другие клубы делали запросы насчет моей ситуации, но клуб им сказал, что я ни за что не уйду".



"Уверен, в ближайшие месяцы мы сядем и поговорим о том, как мы хотим двигаться дальше, хотят ли они продлить мой контракт. В январе трансферное окно снова откроется".



"Разумеется, у меня есть кое-какие идеи насчет того, что я хочу. Я не хочу вываливать это перед всеми, но речь об удивительном клубе, и было бы безумием, если бы вы захотели уйти при первой возможности", — цитирует Магуайра Sky Sports.