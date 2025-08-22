Пэриш: "Гехи может остаться, если хочет заключить новый контракт"

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш заявил, что капитан Марк Гехи может остаться в клубе за пределы этого трансферного окна, только если согласится заключить новый контракт.

Как известно, от действующего контракте Гехи остается один год, и Пэриш совершенно не собирается доводить до того, чтобы ведущий защитник покинул "Пэлас" свободным агентом, поэтому либо Марк заключит новую сделку, либо будет продан до 1 сентября.



"Если Марк хочет заключить новый контракт, тогда он может остаться!"



"Это сложная ситуация. Если вы выступаете в Европе, там финансовые правила строже, чем в Премьер-Лиге".



"Это не идеально, когда игроки уходят бесплатно. Нам нужно уладить это в ближайшие 11 дней", — цитирует Пэриша Sky Sports.