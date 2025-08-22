"Юнайтед" интересуется Штиллером

Ангело Штиллер "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику немецкого "Штутгарта" Ангело Штиллеру.

"Юнайтед" крупно потратился на укрепление своей атаки этим летом, но главный тренер Рубен Аморим также надеется обзавестись и новым полузащитником.

"Юнайтед" не может позволить себе Карлоса Балеба из "Брайтона", поэтому вынужден искать более реалистичные варианты, одним из которых и является Штиллер, сообщает Sky Sports.

Однако пока "Юнайтед" не выдвигал свое предложение по 24-летнему немцу и в данный момент сосредоточен на продаже неугодных Амориму игроков.

Штиллер забил один гол и отдал восемь результативных передач в 32 матчах прошлого сезона Бундеслиги, где "Штутгарт" занял девятое место.




22.08.2025 09:00

