"Юнайтед" интересуется Штиллером

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику немецкого "Штутгарта" Ангело Штиллеру.

"Юнайтед" крупно потратился на укрепление своей атаки этим летом, но главный тренер Рубен Аморим также надеется обзавестись и новым полузащитником.



"Юнайтед" не может позволить себе Карлоса Балеба из "Брайтона", поэтому вынужден искать более реалистичные варианты, одним из которых и является Штиллер, сообщает Sky Sports.



Однако пока "Юнайтед" не выдвигал свое предложение по 24-летнему немцу и в данный момент сосредоточен на продаже неугодных Амориму игроков.



Штиллер забил один гол и отдал восемь результативных передач в 32 матчах прошлого сезона Бундеслиги, где "Штутгарт" занял девятое место.