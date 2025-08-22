Кулусевски не вернется до 2026 года

Деян Кулусевски Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски, вероятно, не сыграет до конца этого календарного года.

Кулусевки еще в середине мая перенес операцию на колене. В "Тоттенхэме" с самого начала знали, что это серьезная травма, но ясность насчет сроков восстановления появилась только сейчас.

Как сообщает The Guardian, теперь "шпоры" ожидают, что 25-летний игрок сборной Швеции вернется на футбольное поле уже в 2026 году.

Это будет очередная потеря для атакующей линии "Тоттенхэма". Ранее "шпоры" проводили в "Лос-Анджелес" Сона Хен Мина и почти на весь сезон лишились Джеймса Мэддисона с разрывом крестообразных связок колена.

"Тоттенхэм" активно ищет усиление на трансферном рынке, однако борьбу за Эберечи Эзе проиграл "Арсеналу", а ранее этим летом не смог переманить из "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта.




Метки Кулусевски, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 513

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. meshuggah 22.08.2025 08:14 # meshuggah
    стерлинк почти бесплатно

    (ответить)

  2. bmw-e34 22.08.2025 08:08 # bmw-e34
    Ньюкасл и ТТХ чёт совсем слабо ТО проводят. На АПЛ состава нет, а ещё и в ЛЧ минимум 8 игр... В районе 10 закончат оба

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: