Кулусевски не вернется до 2026 года

Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски, вероятно, не сыграет до конца этого календарного года.

Кулусевки еще в середине мая перенес операцию на колене. В "Тоттенхэме" с самого начала знали, что это серьезная травма, но ясность насчет сроков восстановления появилась только сейчас.



Как сообщает The Guardian, теперь "шпоры" ожидают, что 25-летний игрок сборной Швеции вернется на футбольное поле уже в 2026 году.



Это будет очередная потеря для атакующей линии "Тоттенхэма". Ранее "шпоры" проводили в "Лос-Анджелес" Сона Хен Мина и почти на весь сезон лишились Джеймса Мэддисона с разрывом крестообразных связок колена.



"Тоттенхэм" активно ищет усиление на трансферном рынке, однако борьбу за Эберечи Эзе проиграл "Арсеналу", а ранее этим летом не смог переманить из "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта.