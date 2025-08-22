"Форест" арендовал Дугласа Луиса у "Ювентуса"
Полузащитник итальянского "Ювентуса" Дуглас Луис вернулся в Премьер-Лигу, присоединившись к "Ноттингем Форест" на правах аренды.
Арендное соглашение по Луису рассчитано до конца сезона 2025/25, и следующим летом "Форест" будет обязан выкупить Дугласа при соблюдении определенных условий.
"Ювентус" только прошлым летом приобрел Луиса у "Астон Виллы" за 42.35 млн. фунтов, однако 26-летний бразилец с треском провалился в Турине, отметившись лишь тремя появлениями в стартовом составе в Серии А.
За упомянутую "Виллу" Луис отыграл пять сезонов, приняв участие в 204 матчах во всех соревнованиях. Дуглас помог команде Унаи Эмери квалифицироваться в Лигу Чемпионов в своей заключительной кампании в Бирмингеме.
"Я очень рад оказаться здесь. Это большой клуб, и я решил перейти сюда, потому что я могу видеть амбиции клуба. Я так взволнован начать с этой командой, стараясь изо всех сил ради этой футболки и этих фанатов", — сообщил экс-юниор "Манчестер Сити".
