Пэлас" дебютировал в еврокубках с победы над "Фредрикстадом"

"Кристал Пэлас" дебютировал в еврокубках, победив норвежский "Фредрикстад" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Конференций со счетом 1:0.

Попав в штангу чужих ворот незадолго до перерыва, вскоре после начала второго тайма Жан-Филипп Матета все же забил. Нападающий "Пэлас" подставил свою голову под дальний удар с подъема Уилла Хьюза — 1:0.



В следующий четверг "орлы" проведут ответный матч в Норвегии и в случае успеха выйдут в основной этап третьего по значимости клубного турнира Европы.



Напомним, "Пэлас" был исключен из Лиги Европы и понижен до Лиги Конференций из-за связи с "Лионом" через своего бывшего совладельца Джона Текстора.



"Кристал Пэлас" (Англия) — "Фредрикстад" (Норвегия) — 1:0 (0:0)



Гол: Матета 54.



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Лерма, Лакруа, Гехи, Муньос, Уортон, Хьюз, Соса, Сарр, Девенни (Эдуар 69), Матета.