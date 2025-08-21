"Тоттенхэм" сделал Роджерса своей целью номер один

"Тоттенхэм" сделал нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса своей приоритетной целью на остаток летнего трансферного окна.

Как сообщает The Independent, "Тоттенхэм" сосредоточил свое внимание на Роджерсе после того, как проиграл борьбу "Арсеналу" за Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас".



"Вилла" совершенно не хочет продавать Роджерса, однако в "Тоттенхэме" чувствуют, что бирмингемский клуб может не устоять перед крупным предложением из-за своих проблем с финансовым фейр-плей.



В Северном Лондоне понимают, что Роджерс будет стоить дороже, чем Эзе. Речь идет о сумме в 80 миллионов фунтов или даже больше, если "Вилла" заупрямится.



Добавим, только в минувший вторник Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) назвала 23-летнего Роджерса лучшим молодым игроком в 2025 году.