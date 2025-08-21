У Стерлинга есть три варианта в Премьер-Лиге

У вингера "Челси" Рахима Стерлинга есть три варианта в Премьер-Лиге для продолжения карьеры.

Вернувшись в "Челси" после сезона аренды в "Арсенале", Стерлинг оказался изолирован от первой команды "синих".



Пока Стерлинг не нашел новое пристанище, однако боссы "Челси" всецело ожидают, что 30-летний англичанин покинет клуб до закрытия летнего трансферного окна.



В идеале "Челси" предпочел бы сразу продать Стерлинга, но зарплата Рахима в размере свыше 300,000 фунтов в неделю делает постоянный трансфер маловероятным.



Скорее всего, Стерлинг уйдет только в аренду, и talkSPORT называет "Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм" возможными направлениями для экс-игрока "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".



Добавим, от роскошного контракта Стерлинга с "Челси" остается еще два года.