Пеллегрини: "Антони хочет вернуться в "Реал Бетис"
Главный тренер испанского "Реал Бетис" Мануэль Пеллегрини заявил, что вингер "Манчестер Юнайтед" Антони хочет вернуться в его клуб.
Антони предстал совершенно другим игроком, когда отправился в аренду в "Реал Бетис" на вторую половину прошлого сезона. Там 25-летний бразилец забил девять голов и отдал четыре результативные передачи в 26 матчах.
"Юнайтед" стремится избавиться от Антони этим летом, однако Пеллегрини убежден, что экс-игрок "Аякса" хочет только в "Реал Бетис".
"Я не разговаривал с Антони. Все мы знаем, что Антони был очень хорош здесь, мы хотим обладать им здесь, а Антони, несомненно, хочет вернуться".
"Но нам также нужно, чтобы владеющий им клуб, а это "Манчестер Юнайтед", принял решение", — цитирует Пеллегрини talkSPORT.
21.08.2025 21:00
Просмотров: 935
бля михайло... ну ты еблан
Капец заголовок сумятицу создает. В заголовке одно, в тексте - другое
