Пеллегрини: "Антони хочет вернуться в "Реал Бетис"

Антони Главный тренер испанского "Реал Бетис" Мануэль Пеллегрини заявил, что вингер "Манчестер Юнайтед" Антони хочет вернуться в его клуб.

Антони предстал совершенно другим игроком, когда отправился в аренду в "Реал Бетис" на вторую половину прошлого сезона. Там 25-летний бразилец забил девять голов и отдал четыре результативные передачи в 26 матчах.

"Юнайтед" стремится избавиться от Антони этим летом, однако Пеллегрини убежден, что экс-игрок "Аякса" хочет только в "Реал Бетис".

"Я не разговаривал с Антони. Все мы знаем, что Антони был очень хорош здесь, мы хотим обладать им здесь, а Антони, несомненно, хочет вернуться".

"Но нам также нужно, чтобы владеющий им клуб, а это "Манчестер Юнайтед", принял решение", — цитирует Пеллегрини talkSPORT.




Метки Антони, Манчестер Юнайтед, Пеллегрини, Реал Бетис

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2025 21:00

Просмотров: 935

Последние комментарии:




  1. kapitoxa 21.08.2025 22:04 # kapitoxa
    бля михайло... ну ты еблан

  2. last-chapter 21.08.2025 21:00 # last-chapter
    Капец заголовок сумятицу создает. В заголовке одно, в тексте - другое

