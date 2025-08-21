Пеллегрини: "Антони хочет вернуться в "Реал Бетис"

Главный тренер испанского "Реал Бетис" Мануэль Пеллегрини заявил, что вингер "Манчестер Юнайтед" Антони хочет вернуться в его клуб.

Антони предстал совершенно другим игроком, когда отправился в аренду в "Реал Бетис" на вторую половину прошлого сезона. Там 25-летний бразилец забил девять голов и отдал четыре результативные передачи в 26 матчах.



"Юнайтед" стремится избавиться от Антони этим летом, однако Пеллегрини убежден, что экс-игрок "Аякса" хочет только в "Реал Бетис".



"Я не разговаривал с Антони. Все мы знаем, что Антони был очень хорош здесь, мы хотим обладать им здесь, а Антони, несомненно, хочет вернуться".



"Но нам также нужно, чтобы владеющий им клуб, а это "Манчестер Юнайтед", принял решение", — цитирует Пеллегрини talkSPORT.