"Тоттенхэм" проявил интерес к Аклиушу

Магнес Аклиуш "Тоттенхэм" проявил интерес к атакующему полузащитнику французского "Монако" Магнесу Аклиушу.

Достигнув договоренности с "Кристал Пэлас" и самим Эберечи Эзе в минувшую среду, на следующий день "шпоры" узнали, что "Арсенал" увел игрока из под их носа.

Теперь "Тоттенхэм" вынужден обратиться к альтернативным целям, и одной из них как раз и является Аклиуш, которого также хочет заполучить "Байер".

Аклиуш готов сделать следующий шаг в своей карьере, а "Монако" открыт к предложениям по 23-летнему французу, который забил пять голов и отдал 10 результативных передач в прошлом сезоне Лиги 1.

Среди прочих целей "Тоттенхэма" по укреплению атаки называются Савиньо из "Манчестер Сити", Тайлер Диблинг из "Саутгемптона" и Нико Пас из "Комо".




Дата 21.08.2025 20:00

