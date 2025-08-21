"Тоттенхэм" проявил интерес к Аклиушу
"Тоттенхэм" проявил интерес к атакующему полузащитнику французского "Монако" Магнесу Аклиушу.
Достигнув договоренности с "Кристал Пэлас" и самим Эберечи Эзе в минувшую среду, на следующий день "шпоры" узнали, что "Арсенал" увел игрока из под их носа.
Теперь "Тоттенхэм" вынужден обратиться к альтернативным целям, и одной из них как раз и является Аклиуш, которого также хочет заполучить "Байер".
Аклиуш готов сделать следующий шаг в своей карьере, а "Монако" открыт к предложениям по 23-летнему французу, который забил пять голов и отдал 10 результативных передач в прошлом сезоне Лиги 1.
Среди прочих целей "Тоттенхэма" по укреплению атаки называются Савиньо из "Манчестер Сити", Тайлер Диблинг из "Саутгемптона" и Нико Пас из "Комо".
21.08.2025 20:00
Просмотров: 233
Последние комментарии:
ну реально несчастный клуб... покупают только тех, на кого больше никто не претендует
