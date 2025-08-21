Фримпонг вернется после международного перерыва в сентябре

Правый защитник "Ливерпуля" Джереми Фримпонг получил травму и вернется в строй после международного перерыва в сентябре.

Фримпонг был вынужденно заменен около часовой отметки в победном для "Ливерпуля" матче первого тура Премьер-Лиги против "Борнмута" в прошлую пятницу (4:2).



Теперь 24-летний голландец пропустит матчи Премьер-Лиги против "Ньюкасла" и "Арсенала", которые "Ливерпулю" предстоит сыграть до первого в новом сезоне международного перерыва.



"Медицинский штаб оказался совершенно прав насчет Джереми, сказав мне, что я должен его заменить, потому что он будет отсутствовать до конца международного перерыва".



"Думаю, меня немного критиковали за то, что я его заменил. Но медицинский штаб чувствовал, что у него проблемы с задней поверхностью бедра. Хорошо, что я прислушался, потому что иначе он мог выбыть на более длительный срок. Мы ожидаем, что он вернется после международного перерыва", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота Sky Sports.