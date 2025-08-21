Мареска: "Фофана очень счастлив в "Челси"

Весле Фофана Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заверил, что его защитник Весле Фофана "очень счастлив" в лондонском клубе.

На текущей неделе Фофана удалил из инстаграма весь контент, связанный с "Челси", что породило спекуляции насчет будущего 24-летнего француза.

Появились слухи, что Фофана обижен на Мареску, который открыто требует купить ему нового защитника и не выпустил Весле против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд.

Мареска не берется объяснить поведение Фофана в социальной сети, но уверяет, что Весле не демонстрирует никаких признаков недовольства.

"Я вчера разговаривал с Уэсом. Он очень, очень счастлив. Счастлив потому что, во-первых, он вернулся после травмы. Он участвует во всех занятиях с нами. Он очень счастлив".

"Он был в запасе против "Пэлас". С завтрашнего дня он с нами и сможет рассчитывать на минуты. Он счастливы и мы счастливы. Что касается инстаграма, то я без понятия", — цитирует Мареску Evening Standard.




Автор mihajlo   

Дата 21.08.2025 18:00

Последние комментарии:




  1. kapken 21.08.2025 18:47 # kapken
    Тоже продать нахер)))

    (ответить)

  2. sellman 21.08.2025 18:04 # sellman
    Многоходовочка от Маресковича, чтобы купили таки ЦЗ или нормального вратаря)

    (ответить)

