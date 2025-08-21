"Байер" арендовал Эчеверри
Вингер "Манчестер Сити" Клаудио Эчеверри завершил свой переход в леверкузенский "Байер" на правах аренды.
"Сити" приобрел Эчеверри за 12.5 млн. фунтов у "Ривер Плейт" еще в январе 2024, позволив Клаудио задержаться в аргентинском клубе на один год.
Прибыв в Манчестер, Эчеверри сыграл по матчу в Кубке Англии и Премьер-Лиге, а также съездил с "Сити" на клубный Чемпионат Мира, где отметился голом против "Аль-Айна".
Теперь 19-летний аргентинец продолжит свое развитие в "Байере", за который он будет выступать под 9-м номером.
В Леверкузене Эчеверри будет призван заменить Флориана Вирца, которого этим летом "Байер" продал в "Ливерпуль".
Sky Sports уточняет, что арендное соглашение по Эчеверри не предусматривает опции выкупа — долгосрочное будущее Клаудио по-прежнему связано с "Сити".
21.08.2025 17:00
Просмотров: 174
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Главные Еврочемпики стали для топов АПЛ - тупо полигонами для обкатки своей топ- молодежки )
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий