"Байер" арендовал Эчеверри

Клаудио Эчеверри Вингер "Манчестер Сити" Клаудио Эчеверри завершил свой переход в леверкузенский "Байер" на правах аренды.

"Сити" приобрел Эчеверри за 12.5 млн. фунтов у "Ривер Плейт" еще в январе 2024, позволив Клаудио задержаться в аргентинском клубе на один год.

Прибыв в Манчестер, Эчеверри сыграл по матчу в Кубке Англии и Премьер-Лиге, а также съездил с "Сити" на клубный Чемпионат Мира, где отметился голом против "Аль-Айна".

Теперь 19-летний аргентинец продолжит свое развитие в "Байере", за который он будет выступать под 9-м номером.

В Леверкузене Эчеверри будет призван заменить Флориана Вирца, которого этим летом "Байер" продал в "Ливерпуль".

Sky Sports уточняет, что арендное соглашение по Эчеверри не предусматривает опции выкупа — долгосрочное будущее Клаудио по-прежнему связано с "Сити".




  1. gidro-met 21.08.2025 17:08 # gidro-met
    Главные Еврочемпики стали для топов АПЛ - тупо полигонами для обкатки своей топ- молодежки )

    (ответить)

