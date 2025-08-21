"Вест Хэм" согласился отпустить Альвареса в "Фенербахче"

"Вест Хэм" согласился отпустить своего полузащитника Эдсона Альвареса в аренду в турецкий "Фенербахче".

Как сообщает Evening Standard, Альварес уже отправился в Стамбул на медобследование. Возглавляемый Жозе Моуриньо "Фенербахче" получит опцию выкупа Эдсона в конце сезона.



Альварес представляет "Вест Хэм" после своего перехода из "Аякса" за 35 миллионов фунтов в 2023 году, сыграв 28 матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Уход 27-летнего мексиканца освободит в команде Грэма Поттера для приглашения новичка в центр поля. Со стороны "Вест Хэма" существует интерес к Андрею Сантосу из "Челси" и Матеушу Фернандешу из "Саутгемптона".