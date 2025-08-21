"Лидс" купил Окафора у "Милана"

Ноа Окафор "Лидс" объявил о приобретении нападающего итальянского "Милана" Ноа Окафора за 18 миллионов фунтов.

Окафор заключил с "Лидсом" контракт до 2029 года и стал уже девятым приобретением команды Даниэля Фарке с момента возвращения в Премьер-Лигу.

Трансфер 25-летнего игрока сборной Швейцарии означает, что "Лидс" потратил уже свыше 100 млн. фунтов этим летом, а траты клубов Премьер-Лиги вместе взятых достигли рекордных 2.37 млрд. фунтов.

Прошлый сезон Окафор провел на правах аренды в "Наполи", где выиграл титул Серии А, но провел лишь четыре матча в итальянском первенстве.

До "Наполи" Окафор сыграл 54 матча за "Милан" и забил семь голов.




Метки Лидс, Милан, Окафор, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 238

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 21.08.2025 16:16 # gidro-met
    Норм именами брянцают.. это добавляет Апльке статусности)

    (ответить)

  2. skydreams 21.08.2025 15:24 # skydreams
    он днооооо. лидс долбаёбы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: