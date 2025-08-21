"Лидс" купил Окафора у "Милана"

"Лидс" объявил о приобретении нападающего итальянского "Милана" Ноа Окафора за 18 миллионов фунтов.

Окафор заключил с "Лидсом" контракт до 2029 года и стал уже девятым приобретением команды Даниэля Фарке с момента возвращения в Премьер-Лигу.



Трансфер 25-летнего игрока сборной Швейцарии означает, что "Лидс" потратил уже свыше 100 млн. фунтов этим летом, а траты клубов Премьер-Лиги вместе взятых достигли рекордных 2.37 млрд. фунтов.



Прошлый сезон Окафор провел на правах аренды в "Наполи", где выиграл титул Серии А, но провел лишь четыре матча в итальянском первенстве.



До "Наполи" Окафор сыграл 54 матча за "Милан" и забил семь голов.