Аканджи сам решит, уйдет ли в "Галатасарай"

"Манчестер Сити" продолжает переговоры о продаже защитника Мануэля Аканджи в турецкий "Галатасарай".

Ранее обратившись к "Сити" насчет голкипера Эдерсона, "Галатасарай" также выразил желание забрать у "горожан" Аканджи.



Как сообщает Daily Mail, "Галатасарай" готов заплатить "Сити" 15 миллионов фунтов, за которые "горожане" и приобрели Аканджи у дортмундской "Боруссии" в 2022 году.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не собирается блокировать уход Аканджи и позволит 30-летнему швейцарцу самостоятельно принять решение.



Добавим, за три года на "Этихад" Аканджи сыграл 136 матчей, на 118 из которых он выходил в старте.