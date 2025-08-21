"Борнмут" приобрел Амина Адли

Амин Адли "Борнмут" подтвердил приобретение вингера леверкузенского "Байера" Амина Адли.

Адли подписал с "Борнмутом" контракт на пять лет и теперь приступает к подготовке с командой Андони Ираолы к матчу Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в ближайший уикенд.

Трансфер Адли, который способен сыграть 10-го номера, на обоих флангах и в качестве нападающего, обошелся "Борнмуту" в 25.1 млн. фунтов.

25-летний марокканец сыграл важную роль в завоевании "Байером" титула Бундеслиги и Кубка Германии в сезоне 2023/24, забив 10 голов и отдав 12 результативных передач в 42 матчах.




Метки Адли, Байер, Борнмут, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 240




Поиск: