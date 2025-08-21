Ширер: "Иак поступил неправильно"

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер раскритиковал взбунтовавшегося нападающего "сорок" Александера Исака.

В минувший понедельник Исак выпустил заявление с критикой "Ньюкасла", обвинив свой клуб в нарушении обещаний.



Исак зол на "Ньюкасл", который не отпускает его в "Ливерпуль", однако Ширер считает, что Александер напрасно верил на слово и должен был зафиксировать все договоренности в своей контракте, от которого остается еще три года.



"На его месте я бы вызвал своего агента на ковер и тотчас его уволил, потому что агенту положено было давать ему советы, когда он подписывал этот шестилетний контракт, в котором нет пункта о выкупе".



"Это нелепо, потому что верить кому-нибудь на слово в футболе... Бессмысленно говорить, будто кто-то сказал тебе, что ты сможешь уйти в конце сезона. Серьезно?"



"Я всегда говорил, что у каждой истории есть две стороны, но в данном случае у меня нет двойственных чувств. Он поступил неправильно".



"Своим заявлением он только подлил масла в огонь, чего делать не следовало".



"Я понимаю, что нам нужно было услышать его версию событий, и теперь мы ее услышали. Я не собираюсь говорить, что не верю ему или не верю "Ньюкаслу". Я лишь говорю, что это очень некрасиво для него и для футбольного клуба. Это никому не идет на пользу", — цитирует Ширера The Independent.