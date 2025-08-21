Хейлунд заинтересован в переходе в "Наполи"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд заинтересован в переходе в итальянский "Наполи".

"Наполи" обратил свой взор на Хейлунда после того, как надолго потерял с травмой Ромелу Лукаку.



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Наполи" уже ведет переговоры с "Юнайтед", а также находится в контакте с представителями Хейлунда. Для Расмуса вариант с чемпионами Серии А выглядит привлекательно.



При это "Наполи" и другим заинтересованным в Хейлунде клубам, включая "РБ Лейпциг" и "Милан", было сказано, что 22-летний датчанин рассматривает только постоянный трансфер или, на худой конец, аренду с обязательством по выкупу.



Изначально Хейлунд предпочитал остаться в "Юнайтед" и сражаться за место в команде Рубена Аморима, однако приход Беньямина Шешко и непопадание в стартовый состав на матч первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" подталкивают Беньямина к смене клуба.