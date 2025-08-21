"Борнмут" договаривается насчет Дисаси

Аксель Дисаси "Борнмут" заинтересован в приглашении защитника "Челси" Акселя Дисаси.

Вторую половину прошлого сезона Дисаси провел в аренде в "Астон Виллы" и летом не ездил с "Челси" на клубный Чемпионат Мира, поэтому Аксель давно знает, что ему нет места в планах главного тренера "синих" Энцо Марески.

Однако "Борнмут" готов предложить Дисаси возможность остаться в Премьер-Лиге. "Вишенки" находятся в поисках еще одного центрального защитника после того, как подписали Бафоде Диаките на место ушедшим Дину Хейсену и Илье Забарному.

Как сообщает talkSPORT, "Борнмут" уже ведет переговоры с "Челси", который предпочитает постоянный трансфер, но открыт к различным вариантам, лишь бы избавиться от 27-летнего француза.




Метки Борнмут, Дисаси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2025 09:00

Количество просмотров Просмотров: 363




Поиск: