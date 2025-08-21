Эллиотт — цель номер один "РБ Лейпциг" на замену Симонсу

Немецкий "РБ Лейпциг" определил полузащитника "Ливерпуля" Харви Эллиотта своей целью номер один на замену Хави Симонсу.

И хотя "Челси" пока не удается договориться с "РБ Лейпциг" насчет компенсации за Симонса, вероятность трансфера Хави остается очень высокой.



Симонс дал понять "РБ Лейпциг", что хочет только в "Челси", отказавшись рассматривать прочие варианты вроде "Манчестер Сити" и "Баварии".



Поэтому "РБ Лейпциг" заранее готовится к уходу Симонса, и Sky Sport Germany утверждает что заменой для 22-летнего голландца может стать Эллиотт.



Более того, "РБ Лейпциг" уже согласовал условия личного контракта с Эллиоттом, а "Ливерпуль" готов отпустить 22-летнего голландца, если получит устраивающее предложение.



Источник добавляет, что переход Симонса в "Челси" может состояться после матча "РБ Лейпциг" против "Баварии" в пятницу.