Владельцы "Челси" договорились о покупке Энсисо

Владельцы "Челси" из группы компаний BlueCo достигли договоренности о покупке атакующего полузащитника "Брайтона" Хулио Энсисо.

В последние годы "Брайтон" превратился в надежного поставщика кадров для "Челси", и это лето тоже не станет исключением.



По информации The Athletic, BlueCo договорилась как с "Брайтоном", так и с самим Энсисо, который вторую половину прошлого сезона провел в "Ипсвиче" на правах аренды.



Ожидается, что некоторое время Энсисо проведет в "Страсбуре", которым также владеет BlueCo, но в перспективе 21-летний парагваец рассматривается как игрок "Челси".



За полсезона в "Ипсвиче" Энсисо забил два гола и отдал три результативные передачи в 13 матчах, не сумев предотвратить вылет "трактористов" из Премьер-Лиги. Прямо сейчас Хулио восстанавливается после операции на колене.