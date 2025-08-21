"Арсенал" согласовал покупку Эзе

"Арсенал" согласовал приобретение вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

Когда казалось, что переход Эзе в "Тоттенхэм" неминуем, "Арсенал" потерял с травмой Кая Хаверца и сразу же на это отреагировал, возобновив свой интерес к Эберечи.



Как сообщает The Athletic, "Арсенал" достиг принципиальной договоренности с "Пэлас" насчет покупки Эзе, повторив предложение "Тоттенхэма" в 60 миллионов фунтов.



Более того, "Арсенал" уже согласовал с Эзе условия личного контракта, и трансфер Эберечи будет оформлен после матча "Пэлас" в квалификации Лиги Конференций против "Фредрикстада" в четверг вечером.



Выбор между двумя клубами из Северного Лондона дался Эзе легко, учитывая тот факт, что Эберечи с детства болеет за "Арсенал" и даже занимался в академии "канониров", откуда он был отчислен в 13 лет.



Sky Sports в свою очередь утверждает, что "Тоттенхэм" признал поражение в борьбе за 27-летнего игрока сборной Англии и переключился на альтернативные трансферные цели.



Ожидается, что теперь "Тоттенхэм" вернется к варианту с Савиньо из "Манчестер Сити". Также с переходом к "шпорам" связывают Тайлера Диблинга из "Саутгемптона" и Моргана Роджерса из "Астон Виллы", но трансфер последнего называется журналистом Фабрицио Романо "почти невозможным".



Эзе станет седьмым приобретением "Арсенала" этим летом после Кепы Аррисабалаги, Кристиана Москеры, Мартина Субименди, Кристиана Нергора, Нони Мадуэке и Виктора Дьекереша.



Эзе не является прямой заменой упомянутому Хаверцу, но определенно добавит главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете вариантов по построению атакующей игры.