Гехи и Эзе должны сыграть за "Пэлас" в четверг

Защитник Марк Гехи и вингер Эберечи Эзе выйдут в стартовом составе "Кристал Пэлас" на квалификационный матч Лиги Конференций против норвежского "Фредрикстада" в четверг вечером.

В минувшее воскресенье Гехи и Эзе помогли "Пэлас" добыть очко против "Челси" в Премьер-Лиге (0:0), и существовали ожидания, что этот матч станет последним за "орлов" для обоих.



Достоверно известно, что переговоры о покупке Гехи за 35 миллионов фунтов ведет "Ливерпуль", тогда как "Арсенал", если верить слухам, уводит Эзе из под носа у "Тоттенхэма".



Как бы то ни было, пока Гехи и Эзе остаются игроками "Пэлас", и главный тренер Оливер Гласнер не собирается их беречь.



"Многие из вас были удивлены, что они вышли в старте против "Челси", и вы, возможно, удивитесь тем, что они выйдут в старте завтра, но они преданы команде".



"Они будут исполнять важную роль до тех пор, пока они здесь. Они преданы команде".



"Если им суждено уйти, они уйдут как парни, которые выкладывались на 100 процентов ради "Кристал Пэлас", — цитирует Гласнера BBC.