"Арсенал" перехватывает Эзе

Эберечи Эзе "Арсенал" пытается увести вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе из под носа у "Тоттенхэма".

Только на днях появилась информация, что "Тоттенхэм" близок к покупке Эзе за 60 миллионов фунтов. По слухам, Эберечи уже согласовал со "шпорами" условия личного контракта.

Как раз в этот самый момент "Арсенал" потерял с травмой Кая Хаверца, и "канониры" сразу же обратились к варианту с Эзе, которы они интересовались ранее этим летом.

Как сообщает BBC, "Арсенал" повторит предложение "Тоттенхэма" в 60 млн. фунтов, и дальше все будет зависеть от выбора самого Эзе, однако есть все основания полагать, что Эберечи предпочтет "канониров".

Дело в том, что 27-летний Эзе имеет эмоциональную связь с "Арсеналом", в академии которого он занимался подростком.

В прошлом сезоне Эзе забил 14 мячей во всех соревнованиях, что помогло "Пэлас" завоевать Кубок Англии. Именно Эберечи стал автором единственного гола в финале против "Манчестер Сити".




